Maharashtra Election Results 2024: महायुति के 200 का आंकड़ा पार करने पर भाजपा के मुंबई कार्यालय में पहुंचीं मिठाइयां

Maharashtra Election Results 2024: महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों में भाजपा-शिवसेना-एनसीपी (अजित पवार) के नेतृत्व वाली महायुति ने 145 सीटों के बहुमत के आंकड़े को आसानी से छू लिया है, जिसके बाद मुंबई में भाजपा कार्यालय में मिठाइयां लाई गईं और कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। शुरुआती रुझानों में महायुति ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 200 से अधिक सीटें हासिल की हैं। मुंबई के नारायणवाड़ी स्थित श्री गणेश बंदर स्टोर से लड्डू मंगवाए गए, भाजपा के एक पदाधिकारी ने प्रेस को बताया।

महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को भारी बहुमत मिला है। हालांकि अभी भी शुरुआती संकेत हैं, लेकिन रुझानों ने राज्य में महायुति सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की है। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और शुरुआती रुझानों में गठबंधन को 100 का आंकड़ा छूने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। महाराष्ट्र में महायुति और एमवीए गठबंधन के बीच मुकाबला था, जिसमें मतदाताओं का वर्चस्व और विश्वास हासिल करने के लिए महायुति और एमवीए आमने-सामने थे। यह पहली बार भी था जब शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद विधानसभा चुनाव हुए थे।

#WATCH | Sweets have been brought to the Mumbai BJP office as Mahayuti crosses the majority mark of 145 in Maharashtra pic.twitter.com/XgtlLlG2nE