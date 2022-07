Maharashtra: एकनाथ शिंदे को सफल मुख्यमंत्री बनाना मेरी जिम्मेदारी, देवेंद्र फड़नवीस का बयान

Highlights विचारधारा के लिए शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस रफ्तार से आगे जा रहा था वहां महाराष्ट्र का विकास रुक गया था। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कारण राज्य का विकास रुक गया।

नागपुरः महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने महाराष्ट्र विकास अगाड़ी सरकार पर हमला किया। बीजेपी नेता ने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कारण राज्य का विकास रुक गया। भ्रष्टाचार का बढ़ावा हर जगह दिखने को मिला। एकनाथ शिंदे की सरकार सभी उम्मीद पर खरा उतरेगी।

डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि एकनाथ शिंदे एक सफल मुख्यमंत्री बनें। अगर मैंने अनुरोध किया होता तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता था। हमने विचारधारा के लिए शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाया। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का मेरा प्रस्ताव था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जोर देकर कहा कि अगर मैं इससे बाहर रहा तो सरकार नहीं चलेगी, इसलिए मैंने उनके आदेश पर उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया।

