दल बदलना बहुत आम, पवार ने कहा- मेरे दल में नहीं आएं तो जांच एजेंसी से कसेंगे शिकंजा?, लालच देकर और खरीद-फरोख्त रहे नेता?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 9, 2026 13:05 IST2026-01-09T13:03:30+5:302026-01-09T13:05:31+5:30
पुणेः महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता में लगातार गिरावट पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि अधिकतर राजनीतिक दलों ने अपने मूल सिद्धांतों को त्याग दिया है और वे अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख पवार ने कहा कि दल बदलना बहुत आम हो गया है, जिसमें नेताओं को प्रलोभन देकर या दबाव डालकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पवार ने कहा, ‘‘हाल ही में राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी विचारधाराओं को लगभग त्याग दिया है।
नेता जहां चाहें वहां जा रहे हैं और जो चाहें कर रहे हैं।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं को प्रलोभन देकर अपने पाले में लाया जा रहा है, जबकि अन्य पर उनके खिलाफ लंबित जांचों का डर दिखाकर और यह आश्वासन देकर दबाव डाला जा रहा है कि उनके दल बदलने के बाद जांच एजेंसियों से निपट लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में खुलेआम धन और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पवार ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बार-बार दल-बदलने के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल पर कहा, ‘‘जिनके पास पैसा और बाहुबल है, वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग जातिगत मुद्दों को उठाकर वोट हासिल करने की सोच रहे हैं, वे यही रणनीति अपना रहे हैं।’’ उन्होंने यह भी कहा कि किसी उम्मीदवार का मूल्यांकन उसकी चुनावी योग्यता के आधार पर किया जा रहा है, न कि एक नेता के रूप में उसके कार्यों के आधार पर। उन्होंने कहा कि एक नया चलन सामने आया है जहां उम्मीदवारों की लोकप्रियता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षणों का उपयोग किया जा रहा है।
राज्य में आगामी निकाय चुनावों के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सर्वेक्षणों का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है। यदि वह व्यक्ति विपक्षी पार्टी से संबंधित है, तो उसे अपने पाले में लाने के प्रयास किए जाते हैं।’’
पुणे और पिंपरी-चिंचवड में भाजपा के स्थानीय नेतृत्व की आलोचना करते हुए पवार ने आरोप लगाया कि पिछले आठ से नौ वर्षों में भारी खर्च के बावजूद उनकी ‘‘दूरदर्शिता की कमी’’ ने दोनों नगर निकायों को ‘‘संकट’’ में धकेल दिया है। राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में राकांपा भी शामिल है। पुणे और पिंपरी-चिंचवड समेत राज्य भर के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। मतों की गिनती अगले दिन होगी।
ठाणे जिले में भाजपा का बैनर जलाने के मामले में गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आगामी नगर निगम चुनाव से पहले कुछ लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का बैनर कथित तौर पर जलाने की घटना को लेकर पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। घटना उल्हासनगर कस्बे की है और इसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर आया।
विट्ठलवाड़ी थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘एक गैर-संज्ञेय (एनसी) मामला दर्ज किया गया है। हम घटना की जांच कर रहे हैं और इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।’’ एनसी के मामले में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती या जांच शुरू नहीं कर सकती। उल्हासनगर महानगरपालिका सहित 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं। मतों की गिनती अगले दिन होगी।