महाराष्ट्र: सियासी संकट के बीच सरकारी आवास छोड़कर निकले सीएम ठाकरे, जाएंगे मातोश्री, देखें वीडियो

Highlights सरकारी आवास से निकाला गया सीएम उद्धव ठाकरे का सामान उद्धव ठाकरे ने सीएम पद छोड़ने की कर दी है पेशकश

मुंबई: शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का प्रस्ताव रखने वाले उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई स्थित मुख्यमंत्री का सरकारी आवास छोड़ा तथा उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने परिवारिक बंगले मातोश्री के लिए रवाना हो गए। ठाकरे के वर्षा बंगले से सामान बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे अपनी मां रश्मि ठाकरे और भाई तेजस ठाकरे के साथ मुंबई में वर्षा बंगला आवास छोड़ दिया।

Maharashtra Minister Aaditya Thackeray along with his mother Rashmi Thackeray and brother Tejas Thackeray follow Maharashtra CM Uddhav Thackeray as he leaves from his official residence in Mumbai. pic.twitter.com/fOfq9bZN1n — ANI (@ANI) June 22, 2022

शिवसेना के असंतुष्ट नेता एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद पश्चिमी राज्य में बड़े राजनीतिक संकट के बीच यह कदम उठाया गया है, जो वर्तमान में भाजपा शासित असम में बड़ी संख्या में पार्टी विधायकों के साथ डेरा डाले हुए है।

#WATCH Maharashtra CM Uddhav Thackeray along with his family leaves from his official residence, amid chants of "Uddhav tum aage badho, hum tumhare saath hain" from his supporters.#Mumbaipic.twitter.com/m3KBziToV6 — ANI (@ANI) June 22, 2022

मुख्यमंत्री ने बुधवार को फेसबुक लाइव के जरिए दिए अपने संबोधन में कहा कि वह पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। विद्रोह पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, ठाकरे ने कहा कि उन्हें सीएम की कुर्सी की कोई भूख नहीं है, लेकिन यह जानना चाहते हैं कि क्या विद्रोह एक और शिव सैनिक को पद पर वापस लाने में मदद करेगा।

#WATCH | Luggage being moved out from Versha Bungalow of Maharashtra CM Uddhav Thackeray in Mumbai pic.twitter.com/CrEFz729s9 — ANI (@ANI) June 22, 2022

इस बीच बागी नेता एकनाथ शिंदे ने ट्विटर पर ये कहा है कि शिवसेना को पार्टी के अस्तित्व के लिए "अप्राकृतिक गठबंधन" से बाहर आने की जरूरत है। ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हैं।

#WATCH | Maharashtra CM Uddhav Thackeray leaves from Versha Bungalow in Mumbai. pic.twitter.com/50KgWLlAx0 — ANI (@ANI) June 22, 2022

वहीं पवार द्वारा ठाकरे को बागी नेता को शीर्ष पद छोड़ने की सलाह देने की खबरों के बीच, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राकांपा नेता के सीएम आवास के दौरे के दौरान ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, सीएम उद्धव ठाकरे ही राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यदि हमें फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत के लिए मौका दिया जाएगा तो हम बहुमत सिद्ध कर देंगे।

#WATCH Uddhav Thackeray will remain the Chief Minister of Maharashtra, says Shiv Sena leader Sanjay Raut in Mumbai.#Maharashtrapic.twitter.com/WgcIIacVgx — ANI (@ANI) June 22, 2022

