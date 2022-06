Maharashtra Crisis: नई दिल्ली से लौटने के बाद राज्यपाल कोश्यारी से मिले फड़नवीस, गवर्नर को पत्र सौंपा

Highlights 11 जुलाई तक फैसला लेने पर रोक लगा दी। एमवीए सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा शामिल हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए की सरकार आखिरी सांसें ले रही है।

Maharashtra Crisis: भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने नई दिल्ली से लौटने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुंबई के राजभवन में मुलाकात की। बीजेपी नेता ने कहा कि हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल को एक पत्र दिया है, जिसमें तत्काल फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है।

देवेंद्र ने कहा कि हमने राज्यपाल कोश्यारी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच फड़नवीस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की।

BJP leader Devendra Fadnavis mets Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Mumbai's Raj Bhavan after returning from New Delhi

माना जा रहा है कि फड़नवीस ने दोनों नेताओं को महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों से अवगत कराया और राज्य में पार्टी की भावी रणनीति से जुड़े विभिन्न पहुलओं पर चर्चा की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, फडणवीस ने भाजपा सांसद और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी के साथ शाह से मुलाकात की।

We have given a letter to the Maharashtra Governor demanding an immediate Floor test: Devendra Fadnavis, Maharashtra LoP and BJP leader, in Mumbai