भाजपा पर हमलावर हुए नाना पटोले, कहा- कांग्रेस में है लोकतंत्र, हमारा मजाक उड़ाने वालों का नागपुर में है एक परिवार

मुंबई: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 21 सितंबर तक पार्टी के नए अध्यक्ष चुनने की घोषणा कर चुकी हैं। इस बीच जहां एक ओर पार्टी कार्यकर्ता व अन्य वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के पक्ष में हैं तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अगले अध्यक्ष बनने की अटकलें भी तेज हैं। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का इस मुद्दे पर बयान सामने आया है।

मीडिया से मुखातिब होते हुए नाना पटोले ने कहा, "यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, यह बात मीडिया के जरिए सामने आ रही है। अगर अशोक गहलोत (पार्टी प्रमुख) बनते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस में लोकतंत्र है।" इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "भाई-भतीजावाद के नाम पर हमारा मजाक उड़ाने वालों का नागपुर में एक परिवार है। पूरे देश में बीजेपी की राजनीति उसी परिवार के आधार पर चलती है। कांग्रेस सर्वसम्मति से पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ी होगी।"

