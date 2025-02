Maharashtra Congress chief: कौन हैं हर्षवर्द्धन सपकल?, नाना पटोले की जगह लेंगे

Highlights Maharashtra Congress chief: मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपकल की नियुक्ति की है। Maharashtra Congress chief: पूर्व विधायक सपकल ने नाना पटोले की जगह ली है। Maharashtra Congress chief: अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है।

Maharashtra Congress chief: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बदलाव शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर्षवर्धन सपकल को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है और महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में विजय नामदेवराव वडेट्टीवार की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। पार्टी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। खड़गे ने तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को मंजूरी दे दी। 57 वर्षीय सपकल बुलढाणा से पूर्व विधायक हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने नाना पटोले का स्थान पर प्रमुख बनाया गया है।

