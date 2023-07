महाराष्ट्र: बुलढाणा बस हादसे में घायल यात्रियों से मिलने पहुंचे सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फड़नवीस

Highlights बुलढाणा हादसे के शिकार लोगों से मिलने पहुंचे सीएम शिंदे और फड़नवीस शनिवार को हुए इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई 8 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं

बुलढाणा:महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में आज एक बस के दुर्घटना का शिकार होने के बाद बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के शिकार लोगों से आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस बुलढाणा सिविल अस्पताल में मिलने पहुंचे हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों से बातचीत की और उनका हाल जाना।

गौरतलब है कि घायलों से मिलने से पहले उन्होंने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल का दौरा कर अधिकारियों से बात करते पूरी स्थिति का ब्यौरा लिया।

1/7/23 | Buldhana.

Also visited Deulgaon Raja Hospital to meet #BuldhanaBusAccident injured passengers. Interacted with them and wished a speedy recovery.

Instructed the administration to provide proper medical treatment & every kind of assistance.

बुलढाणा जिल्ह्यात खाजगी बसच्या… pic.twitter.com/Nwa2Y7KbJc