Maharashtra CM Oath: देवेंद्र फडणवीस आज लेंगे महाराष्ट्र सीएम पद की शपथ, फिर भी मंत्रालय को लेकर सस्पेंस जारी, जानें अब क्या होगा आगे...

Maharashtra CM Oath: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने वाली महायुति गठबंधन आज अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगें। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ सीएम पद को लेकर सहमति बनाने के बावजूद महाराष्ट्र में मंत्रालय किसके-किसके खाते में जाएंगे, इसे लेकर अभी भी सब कुछ तय नहीं हो पाया है। गृह मंत्रालय को लेकर सस्पेंस जारी है।

इस बीच, न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, महायुति गठबंधन के तीनों सहयोगियों- भाजपा, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर बातचीत पूरी हो गई है। पता चला है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल गठन के लिए अपना फैसला पहले ही ले लिया है और उम्मीदवारों का चयन भी कर लिया है, जबकि अन्य गठबंधन सहयोगी जिन मंत्रियों को मंत्री बनाना चाहते हैं, उनकी सूची अभी लंबित है।

