Maharashtra CM News: राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलेंगे फड़नवीस, शिंदे और पवार?, कल शपथ समारोह, पीएम मोदी सहित ये नेता करेंगे शिरकत, देखें लिस्ट

Highlights सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन में राज्यपाल से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई नेता शामिल होंगे। देवेंद्र फड़नवीस अपने तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं।

Maharashtra CM News: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि महायुति के सहयोगी दल राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए बुधवार को अपराह्न साढ़े तीन बजे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। देवेन्द्र फड़नवीस, गठबंधन सहयोगियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन में राज्यपाल से मिलेंगे। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार शाम को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा व्यवस्था में 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल होंगे।

#WATCH | Mumbai: After being elected as Leader of Maharashtra, Devendra Fadnavis pays tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj, at the Vidhan Bhavan complex pic.twitter.com/mQtkBGHyQa — ANI (@ANI) December 4, 2024

#WATCH | Mumbai: Newly elected chief whip of Maharashtra BJP Ashish Shelar says, " BJP received unprecedented and unparallel mandate, seats of Shiv Sena and NCP also increased under the leadership of Eknath Shinde and Ajit Pawar. BJP's striking rate is historical...today… pic.twitter.com/hCwLfB0YuX— ANI (@ANI) December 4, 2024

समारोह दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद, देवेंद्र फड़नवीस अपने तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। भाजपा ने 40,000 पार्टी समर्थकों के लिए बैठने की व्यवस्था की है।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: BJP leader Sudhir Mungantiwar says, " Fadnavis is going to become the CM of the state, it is a very happy thing...we will thank those voters who stood by the side of the truth and development..." pic.twitter.com/pN87d9zUde — ANI (@ANI) December 4, 2024

धार्मिक नेताओं सहित 2,000 वीवीआईपी होंगे। 3,500 पुलिस कर्मी और 520 अधिकारी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फड़नवीस बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले बुधवार को कोर कमेटी की बैठक में फड़नवीस के नाम पर मुहर लगी।

#WATCH | Delhi: On BJP leader Devendra Fadnavis being elected as the leader of Maharashtra BJP Legislative Party, BJP MP Manoj Tiwari says "We have already fought elections under his leadership. I want to congratulate him. He will take oath as the Chief Minister very soon. I… pic.twitter.com/B7HAAMkHzR — ANI (@ANI) December 4, 2024

भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और फड़नवीस मौजूद रहे। भाजपा ने सीतारमण और रूपाणी को पार्टी की महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। विधायक दल की बैठक से पहले भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था कि महायुति के सहयोगी दल बुधवार को अपराह्न साढ़े तीन बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए चुनाव में भाजपा ने भारी सफलता हासिल की।

राज्य की 288 विधानसभा सीट में से 132 सीट हासिल की, जो राज्य में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अपने सहयोगियों - एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ, भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति के पास 230 सीट का भारी बहुमत है।

