Maharashtra: बाला साहेब ठाकरे के आशीर्वाद से हुआ, सीएम एकनाथ शिंदे बोले- 164-99 के प्रचंड बहुमत से विश्वास मत हासिल किया...

Highlights विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या घटकर 287 रह गई है। बहुमत के लिए 144 मतों की आवश्यकता थी। एकनाथ शिंदे पिछले महीने शिवसेना के खिलाफ बागी हो गए थे।

मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज भारी बहुमत से ये सरकार बनी है, यह बाला साहेब ठाकरे के आशीर्वाद से हुआ है। 164-99 के प्रचंड बहुमत से विश्वास मत जीतकर सत्ता में आई। हमारे सभी शिवसेना विधायक यहां बालासाहेब ठाकरे स्मारक पर पहुंच कर आशीर्वाद लिए।

मुंबई के शिवाजी पार्क में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचार को हम आगे ले जाएंगे। हम बाला साहेब के स्मारक पर पहुंचे हैं और उनका अभिवादन किया है। मैं, देवेंद्र फड़नवीस और मेरे बाकी साथी इस राज्य का विकास करेंगे।

This govt came into power by winning the trust vote with a thumping majority of 164-99 margin, due to the blessings of Balasaheb Thackeray. All of our Shiv Sena MLAs are here at the Balasaheb Thackeray memorial for the same: Maharashtra CM Eknath Shinde, in Mumbai's Shivaji park pic.twitter.com/CNIWrCB0iX