महाराष्ट्र निकाय चुनाव: उम्मीदवारों की सूची में हेराफेरी?, चंद्रपुर इकाई अध्यक्ष सुभाष कासनगोट्टुवार को पद से हटाया

Highlights सूची के आधार पर नामांकन पत्र वितरित किए गए। भाजपा ने बुधवार को कासनगोट्टुवार को उनके पद से हटा दिया। कासनगोट्टुवार द्वारा साझा की गई सूची में वे नाम शामिल नहीं थे।

चंद्रपुरः महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची में हेराफेरी के आरोप में चंद्रपुर की नगर इकाई के अध्यक्ष सुभाष कासनगोट्टुवार को उनके पद से हटा दिया है। पार्टी की युवा इकाई के महासचिव सुनील डोंगरे ने बुधवार को बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए कुछ नामों की घोषणा की थी, लेकिन नगर इकाई प्रमुख कासनगोट्टुवार द्वारा साझा की गई सूची में वे नाम शामिल नहीं थे। डोंगरे के अनुसार, बाद में पार्टी को पता चला कि चव्हाण द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज में कुछ नाम बदल दिए गए थे।

बदली गई सूची के आधार पर नामांकन पत्र वितरित किए गए। इस कथित कदाचार को आधार बनाते हुए भाजपा ने बुधवार को कासनगोट्टुवार को उनके पद से हटा दिया। डोंगरे ने बताया कि उनका नाम भी चव्हाण द्वारा भेजी गई मूल सूची से हटा दिया गया था। भाजपा की प्रदेश इकाई के कार्यालय सचिव मुकुंद कुलकर्णी ने भी कासनगोट्टुवार को पत्र लिखकर उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने की सूचना दी है।

Web Title: Maharashtra civic polls Candidate list rigged Chandrapur unit president Subhash Kasangottuwar removed from post