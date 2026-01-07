Maharashtra Civic Polls: बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की मुखबिर NCP में हुई शामिल, एमएनएस का साथ छोड़ा
Maharashtra Civic Polls: राज्य में विभिन्न नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं।
Maharashtra Civic Polls: बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले का पर्दाफाश करने वाली महिला ‘व्हिसलब्लोअर’ महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में शामिल हो गईं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की महिला शाखा की पूर्व नेता संगीता चेंदवणकर को मंगलवार को ठाणे में आयोजित एक समारोह में राकांपा में शामिल किया गया। राज्य में विभिन्न नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं।
चेंदवणकर अगस्त 2024 में बदलापुर स्कूल मामले में मुख्य ‘व्हिसलब्लोअर’ के रूप में सुर्खियों में आई थीं, जहां कथित तौर पर चार वर्षीय दो बच्चियों का, अनुबंध पर काम करने वाले एक सफाईकर्मी ने यौन उत्पीड़न किया था। उन्होंने अभिभावकों को एकजुट करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि मामला पुलिस और जनता तक पहुंचे।
बाद में चेंदवणकर ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ठाणे जिले के मुरबाद निर्वाचन क्षेत्र से मनसे के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चेंदवणकर ने मंगलवार को राकांपा में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं नागरिकों की सर्वोत्तम संभव तरीके से सेवा करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं हाल में संतोषजनक ढंग से इसे नहीं कर पाई। मैंने राकांपा परिवार को चुना है जहां मुझे विश्वास है कि मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकती हूं।’’
स्थानीय राकांपा पदाधिकारी आशीष दामले ने चेंदवणकर का स्वागत करते हुए उन्हें बदलापुर की ‘‘रणरागिणी’’ (योद्धा महिला) बताया। दामले ने कहा, ‘‘संगीता ने लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और नागरिकों के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। उनका पार्टी में शामिल होना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हम एक टीम के रूप में ठाणे के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं।’’