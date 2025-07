Ravindra Chavan: महाराष्ट्र भाजपा को मिला नया अध्यक्ष, रवींद्र चव्हाण सर्वसम्मति से चुने गए

मुंबई: पूर्व मंत्री रवींद्र चव्हाण को मंगलवार को सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का महाराष्ट्र अध्यक्ष चुना गया। रवींद्र चव्हाण को महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय मुंबई में पार्टी की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा की। यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण नगर निगम चुनावों से ठीक पहले हुआ है।

उनके नाम की घोषणा करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, "मैं रवींद्र चव्हाण के नए राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में चुनाव की घोषणा करता हूं। उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। वह पहले ही विभिन्न संगठनात्मक भूमिकाओं में पार्टी की सेवा कर चुके हैं।" महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख के रूप में अपने चुनाव के साथ, रवींद्र चव्हाण, जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के करीबी सहयोगी भी हैं, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का स्थान लेंगे।

चंद्रशेखर बावनकुले ने अगस्त 2022 से महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख का पद संभाला। वह पार्टी की राज्य इकाई के 12वें अध्यक्ष बने। चव्हाण इस साल जनवरी से महाराष्ट्र भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। ठाणे जिले के डोंबिवली विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे, वह 2016 से 2019 तक फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य मंत्री थे और बाद में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री के रूप में कार्य किया।

रवींद्र चव्हाण ने सोमवार, 30 जून को भाजपा राज्य इकाई प्रमुख के पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, रिजिजू द्वारा चुनाव प्रक्रिया की घोषणा के बाद, जो पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में महाराष्ट्र में संगठनात्मक चुनावों की देखरेख कर रहे हैं।

