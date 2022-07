महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद चुनावः बीजेपी एमएलए राहुल और शिवसेना विधायक राजन में टक्कर, तीन जुलाई को मतदान, चार जुलाई को विश्वास प्रस्ताव

Highlights भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस उपमुख्यमंत्री हैं। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस एमवीए गठबंधन का हिस्सा हैं। बगावत के कारण इन तीनों दलों की सरकार बुधवार को गिर गई थी।

मुंबईः शिवसेना विधायक राजन साल्वी ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के उम्मीदवार के रूप में शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस पद के लिए चुनाव तीन जुलाई को होगा। पहली बार विधायक बने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राहुल नार्वेकर ने इस पद के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया था।

नार्वेकर मुंबई के कोलाबा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि साल्वी रत्नागिरी जिले के राजापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र तीन और चार जुलाई को होगा। अध्यक्ष पद के लिए रविवार को मतदान होगा। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चार जुलाई को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे।

#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde along with his faction of MLAs leave from Goa resort for Mumbai pic.twitter.com/6uk3TibrMV