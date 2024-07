Maharashtra Assembly Elections 2024: ज्यादा दिन नहीं टिकेगी राजग सरकार, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा-उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करेंगी

Highlights सरकार जारी भी नहीं रहे। यह सरकार स्थिर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (‘इंडिया’) का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है।

Maharashtra Assembly Elections 2024: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार अस्थिर है और हो सकता है कि यह अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। ममता ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुंबई के बांद्रा स्थित उनके आवास ‘मातोश्री’ में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वह अपने मुंबई प्रवास के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात की।

#WATCH | Mumbai | After meeting with Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "I will definitely come to Maharashtra to campaign for Uddhav ji during elections." pic.twitter.com/18Ow4ZKrDk