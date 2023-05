महाराष्ट्र: पुणे में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल

By अंजली चौहान | Published: May 17, 2023 09:45 AM

पुणे में राज्य परिवहन बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 16 लोग घायल हो गए हालांकि, प्रशासन द्वारा किसी के मौत की पुष्टि नहीं की गई है।

