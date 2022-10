VIDEO: बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार वाहन ने एंबुलेंस और चार कारों को मारी जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 13 घायल, पीएम ने किया ट्वीट

Highlights यह घटना बुधवार तड़के करीब 3 बजे हुई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एक तेज रफ्तार वाहन को एम्बुलेंस और अन्य कारों को टक्कर मारते देखा जा सकता है।

मुंबईः मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक तेज रफ्तार कार के तीन अन्य कारों और एक एम्बुलेंस से टकरा जाने से पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे में 13 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। यह घटना बुधवार तड़के करीब 3 बजे हुई। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज में पुल पर खड़ी एक एम्बुलेंस और तीन कारें दिखाई दे रही हैं, जब एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के वक्त कई लोग मौके पर मौजूद थे। देखें वीडियोः

