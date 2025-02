Mahakumbh 2025: गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में पवित्र जल..., PM मोदी ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी; देखें वीडियो

Mahakumbh 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे।

महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से हुई और इसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। यह 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा।

Prime Minister Narendra Modi takes a holy dip at Triveni Sangam in Prayagraj, Uttar Pradesh (Source: ANI/DD)

इससे पहले, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एरियल घाट से महाकुंभ तक नाव की सवारी करते देखे गए।

LIVE: PM @narendramodi visits Maha Kumbh Mela Kshetra along with UP CM @myogiadityanath in Prayagraj