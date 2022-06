Maha Political Crisis: शिवसेना विधायक दूसरे राज्यों में जाते हैं और पुलिस को भी नहीं पता, अजीत पवार बोले-यह खुफिया विफलता

Highlights अजीत पवार ने कहा कि हम अंत तक उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े रहेंगे। राकांपा नेता जयंत पाटिल ने कहा कि अभी बहुमत साबित करने का सवाल नहीं है। छगन भुजबल ने कहा कि हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं।

Maha Political Crisis: एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कहा कि शिवसेना विधायक दूसरे राज्यों में जाते हैं और यहां की पुलिस को भी नहीं पता... यह एक तरह से खुफिया विफलता है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि सरकार को बचाना तीनों दलों (एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना) की जिम्मेदारी है। संजय राउत ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया (शिवसेना MVA से बाहर निकलने पर विचार कर रही है)।

The (Shiv Sena) MLAs go to other states and the police here do not even know...this in a way is an intelligence failure: NCP leader and Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar on the current political situation in the state pic.twitter.com/xWLg2EWJNp