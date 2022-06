Maha Political Crisis: महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के बाद सीएम ठाकरे कोविड पॉजिटिव, कमलनाथ बोले- मुख्यमंत्री से मुलाकात नहींं किया

Highlights कमलनाथ ने कहा किराकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएम ठाकरे से फोन पर बात की। कमलनाथ ने कहा कि एक एंटीजन परीक्षण किया गया था।

Maha Political Crisis: महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बाद सीएम उद्धव ठाकरे भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ (मुंबई में हैं) ने कहा कि वह सीएम ठाकरे से नहीं मिल सके क्योंकि वह कोविड पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी के मुताबिक ‘रैपिड एंटीजन’ जांच रिपोर्ट में ठाकरे के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उद्धव ठाकरे (61) ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के मद्देनजर मुंबई में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन कोरोना से संक्रमित होने के कारण यह मुलाकात नहीं हो सकी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने सीएम ठाकरे से फोन पर बात की। कमलनाथ ने कहा कि एक एंटीजन परीक्षण किया गया था और इसमें सीएम ठाकरे कोविड -19 के लिए सकारात्मक आए थे। सीएम के आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। कमलनाथ ने कहा कि वह राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे।

