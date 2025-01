Maha Kumbh 2025': महाकुंभ छोड़कर क्यों अचानक चले गए 'आईआईटी बाबा' ? अभय सिंह ने दिया जवाब

Highlights ‘आईआईटी बाबा’ को महाकुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के हिस्से के रूप में खोजा गया था हालांकि, उनके अचानक गायब होने से सोशल मीडिया पर कई अटकलें लगाई जाने लगीं बाबा ने ने अब अपने लापता होने के बारे में अफवाहों को संबोधित किया

Maha Kumbh 2025: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आईआईटी बाबा चर्चा के केंद्र में रहे। उनका असली नाम अभय सिंह हैं। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने और कनाडा में जॉब करने के बाद उन्होंने आध्यात्मिकता का जीवन अपनाया है। हालांकि महाकुंभ से वह अचानक गायब हो गए हैं। ‘आईआईटी बाबा’ को महाकुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के हिस्से के रूप में खोजा गया था।

हालांकि, उनके अचानक गायब होने से सोशल मीडिया पर उनके ठिकाने और अफ़वाहों को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं। आश्रम के कुछ साधुओं ने कथित तौर पर कहा कि सिंह लगातार मीडिया से बातचीत और अपनी कुछ टिप्पणियों पर विवादों के कारण मानसिक तनाव का अनुभव कर रहे थे और उन्होंने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आईआईटी बाबा की बढ़ती लोकप्रियता ने जूना अखाड़े की सख्त परंपराओं के भीतर टकराव पैदा कर दिया क्योंकि वरिष्ठ संतों, जिन्हें पारंपरिक रूप से मीडिया से जुड़ने की अनुमति है, ने कथित तौर पर उनकी वायरल उपस्थिति को प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना। हालांकि, सिंह ने अब अपने लापता होने के बारे में अफवाहों को संबोधित किया है।

धार्मिक आयोजन से अचानक गायब होने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने कहा कि यह 'गलत खबर' है और दावा किया कि उन्हें अखाड़े के आश्रम से जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने दावा किया कि वह अभी भी महाकुंभ में हैं। उन्होंने आजतक से कहा, 'माडी आश्रम के संचालकों ने मुझे रात में जाने के लिए कहा। उन्हें लगता है कि मैं मशहूर हो गया हूं और उनके बारे में कुछ उजागर कर सकता हूं, इसलिए वे दावा करते हैं कि मैं गुप्त ध्यान के लिए गया हूं। वे लोग बकवास कर रहे हैं।'

IITian Baba returns to Akhara area! Baba said how did anyone know about my mental state? No such science can be found. I have nothing to say about my Guru. I don't have one Guru. All those who have taught me something about Sanatan are my gurus. pic.twitter.com/wmgUz41UJ0