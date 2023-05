मध्य प्रदेश: शाजापुर में बस और ट्रक की टक्कर से दर्दनाक हादसा; 4 की मौत, 14 घायल

By अंजली चौहान | Published: May 18, 2023 11:06 AM

मध्य प्रदेश के शाजापुर में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए है। घटना गुरुवार तड़के रात करीब साढ़े तीन बजे हुई है।

