मध्य प्रदेश: 24 परिवारों का 1 करोड़ रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट IPL सट्टेबाजी में हारा पोस्टमास्टर, गिरफ्तार

By विशाल कुमार | Published: May 25, 2022 10:01 AM

मध्य प्रदेश के सागर जिला स्थित बीना उप डाकघर के पोस्टमास्टर विशाल अहिरवार को 20 मई को बीना राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

मध्य प्रदेश: 24 परिवारों का 1 करोड़ रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट IPL सट्टेबाजी में हारा पोस्टमास्टर, गिरफ्तार