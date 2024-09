मध्य प्रदेश: मिलिट्री स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम, ट्रैक पर मिले 10 डेटोनेटर

MP Train Derail: मध्य प्रदेश से एक मिलिट्री स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के नेपानगर में एक मिलिट्री स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि यह कोशिश नाकाम हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 18 सितंबर को मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के ट्रैक पर 10 डेटोनेटर रखे गए थे। दोपहर 1:48 बजे सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर रखकर जम्मू-कश्मीर से कर्नाटक जा रही आर्मी स्पेशल ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई।

And now this 👇@CNNnews18

Someone placed multiple detonators on the tracks in Nepanagar, Madhya Pradesh. Incident happened on 18th Sep. These detonators were railway detonators typically used to produce sound during the foggy season. When a special Army train passed over the… pic.twitter.com/9ZeQCWIAqy