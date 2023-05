मध्य प्रदेश: खरगोन में बड़ा सड़क हादसा, पुल से नीचे गिरी बस, 14 लोगों की मौत

By विनीत कुमार | Published: May 9, 2023 10:21 AM

मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर जा रही बस एक पुल से नीचे जा गिरी। इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई है। 20 से अधिक घायल हुए हैं।

खरगोन में पुल से नीचे गिरी बस (फोटो- एएनआई)