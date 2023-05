मध्य प्रदेश: भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में हुए शामिल, पार्टी छोड़ते ही बीजेपी पर लगाया यह आरोप

By भाषा | Published: May 7, 2023 07:08 AM

कांग्रेस में शामिल होने के बाद जोशी ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि जब उनकी पत्नी को कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा तब उन्हें प्रशासनिक तंत्र से कोई मदद नहीं मिली थी और अंतत: उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी।

फोटो सोर्स: Twitter @ankushwithrg