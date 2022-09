कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने ब्राह्मणों के खिलाफ इस्तेमाल की अभद्र भाषा, भाजपा ने साधा निशाना, देखें वीडियो

Highlights मिश्रा ने कहा कि आप उस वीडियो में मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। भाजपा ने इस वीडियो को लेकर मिश्रा पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केके मिश्रा का अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हुए वीडियो साझा किया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा को कैमरे में ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए सुना गया। ऐसे में अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ब्राह्मण भी कुछ गलत करते हैं। इसके बाद उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी सुना जा सकता है। वहीं, भाजपा ने इस वीडियो को लेकर मिश्रा पर निशाना साधा।

The video is a fabricated one. This is a conspiracy against me by some BJP people. I have posted the video of that interview on my social media sites. You can listen to each word that I spoke clearly in that video: Madhya Pradesh Congress Media Department President KK Mishra pic.twitter.com/IrmroO8591