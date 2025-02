Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मेरिट सूची में शामिल 7900 मेधावी छात्रों ई-स्कूटी?, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीवन के मंत्र भी सिखाए, देखें वीडियो

Highlights छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। सीएम ने छात्रों से संवाद करते हुए पूछा कि वे जीवन में क्या बनना चाहते हैं। सराहा और सफलता की प्रेरणादायक कहानियां सुनाईं।

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों के 7,900 मेधावी छात्रों को मुफ्त ई-स्कूटी वितरित की, जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्कूल स्तर पर मेरिट सूची में शामिल हैं। यह स्कूटी उन छात्रों को दी गई जिन्होंने एमपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और नैतिकता के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान हॉल छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंच पर पहुंचे, छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया।

#WATCH | Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav distributes free e-scooties to 7,900 meritorious students of the government schools, who have been included in the merit list at the school level of higher secondary schools, in the academic session 2023-24. pic.twitter.com/42RtMsPJJL