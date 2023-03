"मैडम चतुर, ये आपकी औकात है", अमृता फड़नवीस और प्रियंका चतुर्वेदी में छिड़ी ट्विटर 'वॉर'

Highlights देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी और प्रियंका चतुर्वेदी ट्विटर पर हुई आमने- सामने ट्वीट के जरिए दोनों ने एक-दूसरे पर कसा तंज प्रियंका ने अमृता की डिजाइनर के खिलाफ शिकायत को लेकर साधा निशाना

मुंबई:महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस द्वारा एक महिला डिजाइनर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का मामला अब राजनीतिक गलियारे में तूल पकड़ता जा रहा है। अमृता की शिकायत को लेकर ट्विटर पर ट्वीट की जंग छिड़ गई है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और अमृता फड़नवीस के बीच ट्वीट के जरिए तीखी नोकझोंक देखी गई है।

दरअसल, अमृता फड़नवीस की डिजाइनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रियंका ने उन पर कटाक्ष करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

इस ट्वीट पर जबाव देते हुए अमृता ने कहा," मैडम 'चतुर' पहले आपने झूठा दावा किया कि मैं ऐक्सिस बैंक को लाभ पहुँचाती हूँ और अब आप मेरी ईमानदारी को चुनौती दे रही हैं? बेशक आपका विश्वास हासिल करने के बाद अगर कोई पैसे देकर मामले को बंद करने लिए आपसे संपर्क करता है तो आप अपने मास्टर के माध्यम से ऐसे व्यक्ति की की मदद करते तो ये आपकी 'औकात' है।"

Madam चतुर-earlier you falsely claimed that I brought benefits to AxisBank & now you are challenging my honesty? Of course-after gaining ur confidence,if someone-had approached you to close cases by offering money-you would have helped such person thru ur master-that’s your औक़ात https://t.co/mQVDUJBtO2

अमृता के इस ट्वीट के सामने आने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस ट्वीट के जवाब में कहा, "शुक्र है कि मेरी औकात प्रमोशन के लिए डिजाइनर कपड़े नहीं ले रही है, जो बाद में गंदी स्थितियों की ओर ले जाता है मिसेज 'फड-शोर'। मुझे नहीं पता कि स्वतंत्र जांच की मांग ने आपको इतना परेशान क्यों किया है और ईमानदारी से कहूं तो जिस दिन उन्होंने आपको पैसे कमाने के लिए टिप्स दिए थे उसी दिन आपको इसकी सूचना देनी चाहिए थी।"

इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने अमृता और महिला डिजाइनर के बीच संबंधों को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने इस संबंध में अखबार के एक पन्ने को ट्वीट करते हुए सवाल खड़ा किया कि एक अपराधी की बेटी डिप्टी सीएम के घर में कैसे घुस गई। पहले डिजाइनर के कपड़े, गहने डिप्टी सीएम की पत्नी पहन रही थी और अब वह उस पर ब्लैकमेल का आरोप लगा रही हैं आखिर महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है।

Thankfully my aukaat isn’t taking designer clothes for promotion that leads to messy situations later, Ms Fad-noise. I don’t know why a demand for independent investigation has rattled you so much& honestly you should have reported her the day she gave you money making tips! 👋 https://t.co/Z4Af4grWEc