Aadhaar Card: खो गया आधार कार्ड? तो अब क्या करेंगे आप, जानिए इसे वापस पाने का तरीका

Aadhaar Card: भारत में जरूरी दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड हर उम्र के लिए अनिवार्य है। आधार कार्ड जरूरी दस्तावेज है जिसकी जरूरत बैंक से लेकर अन्य कामों में पड़ती है। हालांकि, क्या हो अगर आप अपना आधार कार्ड कहीं खो दे या गलती से उसे भूल जाए? तो घबराने की कोई बात नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने निवासियों के लिए अपने आधार विवरण - चाहे वह आधार नंबर (UID) हो या नामांकन आईडी (EID) - ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीकों से प्राप्त करना आसान बना दिया है।

UIDAI वेबसाइट का उपयोग करके ऑनलाइन आधार प्राप्त करें

जिन लोगों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, वे UIDAI वेबसाइट पर उपलब्ध "Retrieve UID/EID" सुविधा के माध्यम से आसानी से अपना विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

इस ऑप्शन का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को यह चुनना होगा कि वे अपना आधार नंबर (UID) या नामांकन आईडी (EID) पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं और फिर अपना पूरा नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पता, कैप्चा कोड के साथ दर्ज करें।

प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत मोबाइल या ईमेल पर एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद, आधार नंबर या EID एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है और कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है।

ऑफलाइन आधार प्राप्त करने के चरण

जिन व्यक्तियों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, उन्हें इस प्रक्रिया के लिए किसी अधिकृत आधार नामांकन या अद्यतन केंद्र पर जाना होगा।

केंद्र पर, उपयोगकर्ताओं को अपना नाम, लिंग, ज़िला या पिन कोड जैसी जानकारी देनी होगी। इसके बाद, फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन का उपयोग करके बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। सिस्टम द्वारा डेटा का मिलान करने के बाद, ऑपरेटर ई-आधार पत्र की एक प्रति प्रिंट करता है, जिसके लिए 30 रुपये का मामूली शुल्क लिया जाता है।

एक अन्य विकल्प यूआईडीएआई हेल्पलाइन (1947) पर संपर्क करना है। कॉल करने वाले किसी प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं, अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी साझा कर सकते हैं, और यदि जानकारी मेल खाती है, तो अपनी नामांकन आईडी (ईआईडी) प्राप्त कर सकते हैं।

अगले चरण में, उपयोगकर्ता फिर से कॉल कर सकते हैं, आईवीआरएस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, और अपनी ईआईडी, जन्मतिथि और पिन कोड की पुष्टि करने के बाद अपना आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन सेवा निःशुल्क उपलब्ध है।

आधार कार्ड खो गया?

अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, तो किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाएँ और अपनी आधार संख्या या पावती पर्ची पर अंकित 28 अंकों की नामांकन आईडी प्रदान करें। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद, ऑपरेटर आपका ई-आधार प्रिंट करेगा, जिसके लिए 30 रुपये का शुल्क लग सकता है।

यूआईडीएआई की सुव्यवस्थित ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रणालियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि उपयोगकर्ता बिना किसी अनावश्यक देरी या कागजी कार्रवाई के आसानी से अपने आधार क्रेडेंशियल्स तक पहुँच प्राप्त कर सकें।

Web Title: Lost your Aadhaar card What will you do now Learn how to get it back.