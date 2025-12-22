लोनावला नगर परिषदः सड़क किनारे फल बेचने वालीं भाग्यश्री जगताप ने मारी बाजी, बीजेपी प्रत्याशी को 608 वोट से हराया

Highlights लोनावला नगर परिषद (एलएमसी) की एक सदस्य चुनी गईं भाग्यश्री जगताप विनम्र और सरल स्वभाव की हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से हैं। प्रतिद्वंद्वी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार को 608 वोट से हराया।

Lonavala:पुणे जिले के लोकप्रिय हिल स्टेशन लोनावला में सड़क किनारे फल बेचने वाली एक महिला स्थानीय नगर परिषद की सदस्य निर्वाचित होने के बाद, राजनीति में करियर बनाने के इच्छुक आम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभरी है। लोनावला नगर परिषद (एलएमसी) की एक सदस्य चुनी गईं भाग्यश्री जगताप विनम्र और सरल स्वभाव की हैं।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से हैं। निकाय चुनाव में विजयी होने के एक दिन बाद सोमवार को जगताप ने बधाई स्वीकार करने और समारोहों में भाग लेने के बजाय, फलों की दुकान लगायी, जो वर्षों से उनकी दिनचर्या में शामिल रही है।

राकांपा नेता ने मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित लोनावला में 11 ए पैनल में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार को 608 वोट से हराया। जगताप ने सड़क किनारे अपनी दुकान पर फल सजाते हुए और ग्राहकों को फल बेचते हुए कहा, ‘‘फल बेचना हमारा पुराना पारिवारिक व्यवसाय है।

हालांकि, विजयी उम्मीदवारों के लिए अभिनंदन समारोह होंगे, लेकिन हमारे लिए हमारा पुराना व्यवसाय ही सर्वोपरि है। इसलिए आज हमने हमेशा की तरह अपना स्टॉल खोलने का फैसला किया।’’ उन्होंने कहा कि वह निगम पार्षद और जन प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ-साथ फल बेचने का अपना व्यवसाय भी जारी रखेंगी।

जगताप ने कहा, ‘‘मैं परिषद में लोगों के मुद्दों और शिकायतों को उठाने के लिए काम करूंगी, लेकिन साथ ही मैं फल बेचने का अपना व्यवसाय भी जारी रखूंगी क्योंकि मेरे परिवार की आजीविका इसी पर निर्भर है।’’ उनके पति महादेव जगताप ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि वे पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देंगे, जबकि उनकी नव-निर्वाचित निगम पार्षद पत्नी स्थानीय निवासियों और हिल स्टेशन से संबंधित मुद्दों को एलएमसी की बैठकों में उठाने और उनके निवारण पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

