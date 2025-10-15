Indore Lokayukata Raids: इंदौर के भदौरिया के घर ढाई किलो सोना, 75 लाख नकद और विदेशी मुद्रा बरामद

Indore Lokayukata Raids: इंदौर लोकायुक्त की टीम ने नगर निगम के पूर्व अधिकारी भदौरिया के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बेहिसाब संपत्ति का पर्दाफाश किया है। छापे में ढाई किलो सोने के बिस्किट और आभूषण, 75 लाख रुपये नकद, विदेशी मुद्रा और कई अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं।

लोकायुक्त संगठन ने बुधवार सुबह इंदौर में नगर निगम के पूर्व अधिकारी भदौरिया के निवास और संबंधित परिसरों पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम को भारी मात्रा में अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। प्रारंभिक गणना में ढाई किलो सोने के बिस्किट और आभूषण, करीब 75 लाख रुपये नकद, और लगभग पाँच हजार यूरो की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है, जिसका भारतीय मूल्य करीब साढ़े चार लाख रुपये बताया गया है।

जांच में यह भी सामने आया है कि भदौरिया के नाम पर इंदौर में दो आलीशान फ्लैट, एक निर्माणाधीन बंगला और ईटावा व ग्वालियर में कई बीघा पुस्तैनी जमीनें हैं। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। लोकायुक्त टीम को बैंक लॉकरों और बीमा पॉलिसियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच जारी है।

सूत्रों के अनुसार, भदौरिया न केवल संपत्ति, बल्कि फाइव स्टार होटलों में मुफ्त पार्टियों और शाही खर्चीले जीवनशैली के लिए भी चर्चित रहे हैं। इन पार्टियों में कई कारोबारी और स्थानीय अधिकारियों की उपस्थिति की भी चर्चा है।

गौरतलब है कि भदौरिया पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने उनके खिलाफ विभागीय अनियमितताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। लोकायुक्त अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की जांच और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने की तैयारी में जुटी है।

लोकायुक्त की टीम ने भदौरिया के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। टीम अब संपत्तियों के स्रोत और उनके नाम पर अन्य बेनामी निवेश की छानबीन कर रही है।

Web Title: Lokayukta makes a major disclosure 2.5 kg of gold 75 lakh rupees in cash and foreign currency recovered from Bhadauria's house in Indore