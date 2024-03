Lok Sabha Polls 2024 Date: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में 4 चुनौतियां, ताकत, पैसा, गलत सूचना और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मुख्य मुद्दे

Highlights सौ साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। देशभर में मतदाता लिंगानुपात 948 है।

Lok Sabha Polls 2024 Date: मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की। कुमार ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में 4 चुनौतियां हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में 4एम हावी है। ताकत, पैसा, गलत सूचना और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। उन्होंने कहा कि ईसीआई प्रतिबद्ध है और उसने इन विघटनकारी चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि कुल मतदाताओं में 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं, 48 हजार ट्रांसजेंडर शामिल हैं; ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ है, जो पहली बार मतदान करेंगे।

हमारी मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और सौ साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं। देशभर में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। देशभर में मतदाता लिंगानुपात 948 है, 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है।

