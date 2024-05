Lok Sabha Elections 2024: "आदित्यनाथ बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और मेरे राज्य में केवल 14", हिमंत बिस्वा सरमा ने योगी के साथ तुलना पर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 30, 2024 08:41 AM

Next

हिमंत बिस्वा सरमा ने पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की 25 सीटों में से कम से कम 21-22 भाजपा के खाते में आ रही हैं।

फाइल फोटो