Lok Sabha Elections 2024: "वे मुझे 'पाकिस्तानी', 'खालिस्तानी' और 'अमेरिकी एजेंट' बोलते हैं लेकिन...", फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की शांति के लिए भारत-पाक वार्ता को जरूरी बताते हुए कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 31, 2024 10:29 AM

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भले ही उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी और अमेरिकी एजेंट कहा जाता हो लेकिन वो दो पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के बारे में बात करना बंद नहीं करेंगे।