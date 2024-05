Lok Sabha Elections 2024: "जनता तय करे, शासन नरेंद्र मोदी के हाथ में देना है या फिर 'शहजादों' के हाथ में", अमित शाह का अखिलेश और राहुल पर एक साथ हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 30, 2024 07:40 AM

अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दो खेमे बन गए हैं और अब लोगों को फैसला करना है कि वो दोनों खेमों में से किसे सत्ता की कमान सौंपना चाहते हैं।