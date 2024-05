Lok Sabha Elections 2024: "मोदी सरकार ने वादा करके किसानों को एमएसपी नहीं दिया, इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही 'किसान कर्ज माफ़ी आयोग' बनाएंगे", राहुल गांधी ने पंजाब में कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 30, 2024 07:15 AM

Next

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब में ऐलान किया कि अगर सत्ता इंडिया ब्लॉक के हाथ में आती है, तो सरकार सबसे पहले 'किसान कर्ज माफ़ी आयोग' बनाएगी और किसानों का कर्ज एक बार नहीं कई बार माफ करेगी।