Lok Sabha Elections 2024: माधवी लता ने ओवैसी पर लगाया मुसलमानों के शोषण का आरोप, कहा- "वह मुसलमानों को आगे..."

By अंजली चौहान | Published: May 31, 2024 11:39 AM

Next

Lok Sabha Elections 2024: हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता ने अपने हालिया भाषण में एआईएमआईएम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी आलोचना की।