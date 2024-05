Lok Sabha Elections 2024: "बार-बार चुनाव देश के लिए अच्छा नहीं है, भाजपा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने का प्रयास करेगी", राजनाथ सिंह ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 31, 2024 09:22 AM

Next

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बार-बार चुनाव देश के लिए अच्छा नहीं हैं और भाजपा अगले पांच वर्षों में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रणाली को लागू करने का प्रयास करेगी।