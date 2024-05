Lok Sabha Elections 2024: "कांग्रेस ने यह चुनाव अच्छे से लड़ा है, स्थिति तो 4 जून को साफ होगी लेकिन लड़ाई बेहद करीबी है", सलमान खुर्शीद ने पार्टी की संभावनाओं को लेकर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 28, 2024 10:13 AM

Next

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने चुनाव नतीजों की अनिश्चितता पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव कौन जीतेगा, इसका फैसला तो 4 तारीख को होगा। लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में कड़ी टक्कर दे रही है।

फाइल फोटो