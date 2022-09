लोकसभा चुनाव 2024ः शरद पवार के गृह क्षेत्र बारामती के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, एनसीपी ने कहा-सांसद सुप्रिया सुले को हराने का सपना देखना बंद करो...

Highlights गठबंधन महाराष्ट्र की 48 में से 45 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मौजूदा सांसद हैं और भतीजे अजीत पवार विधायक हैं। देश भर के 140 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा का आधार बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है।

पुणेः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार के गृह क्षेत्र बारामती में उनके नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को चुनौती दी और कहा कि इस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा व एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन को जीत मिलेगी।

हालांकि राकांपा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को बारामती से पार्टी की मौजूदा सांसद “सुप्रिया सुले” को हराने के सपने देखने बंद कर देने चाहिए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की बारामती यात्रा से पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बावनकुले ने यह बात कही। पुणे जिले में आने वाला बारामती शरद पवार का गढ़ रहा है, जो कई बार यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

उनकी बेटी सुप्रिया सुले इस क्षेत्र मौजूदा सांसद हैं और भतीजे अजीत पवार विधायक हैं। भाजपा ने बारामती और महाराष्ट्र की 15 अन्य सीटों समेत देश भर के 140 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है।

बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा 2024 के चुनावों में महाराष्ट्र की कुल 48 में से 45 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिनमें बारामती सीट भी शामिल है। बावनकुले के इस बयान पर राकांपा ने कहा कि भाजपा को बारामती जीतने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए।

राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, “भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 2024 में बारामती लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करेगी। यह दावा कभी भी सही साबित नहीं हो देख पाएगा। भाजपा को बारामती निर्वाचन क्षेत्र जीतने के बारे में सपने देखना बंद कर देना चाहिए।”

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गढ़ बारामती निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के "मिशन महाराष्ट्र" के तहत आता है। फडणवीस ने यह भी कहा कि बृन्हमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा मिलकर लड़ेगी।

नागपुर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में फड़नवीस ने कहा, "भाजपा ने मिशन इंडिया और मिशन महाराष्ट्र (बनाया)है। चूंकि, बारामती महाराष्ट्र में है, यह स्पष्ट रूप से मिशन महाराष्ट्र के तहत आता है।” फडणवीस भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बारामती दौरे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

बावनकुले ने कहा है कि भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का गठबंधन बारामती सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतेगा, जहां से फिलहाल राकांपा की सुप्रिया सुले सांसद हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि गठबंधन राज्य की 48 में से 45 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगा।

गृह विभाग का जिम्मा संभालने वाले फड़नवीस ने कहा कि मुंबई में राज्य सचिवालय में समाज सुधारकों महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की तस्वीरों को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे लोगों के दिलों में रहते हैं।

उन्होंने कहा, “सरकारी कार्यालय नियमों से चलते हैं, इसलिए ऐसे आदेश कई बार जारी किए जाते हैं। मुझे लगता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का देश में बहुत सम्मान है।" यह पूछे जाने पर कि इस तरह की अटकलें हैं कि बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिंदे नीत शिवसेना मिलकर लड़ेगी, जबकि भाजपा चुनाव अकेले लड़ेगी तो फडणवीस ने कहा कि ये सब अफवाह हैं।

उन्होंने कहा कि शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और भाजपा बीएमसी चुनाव मिलकर लड़ेगी। बावनकुले ने कहा था कि भाजपा ने महाराष्ट्र में बारामती सहित 16 लोकसभा सीट पर अपने आधार का विस्तार करने और उन्हें अगले चुनाव में जीतने के वास्ते प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।

