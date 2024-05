Lok Sabha Elections 2024: "चुनाव बाद जब्त करेंगे लालू यादव की 'अवैध कमाई', कब्जे वाली जमीन पर बनाएंगे वृद्धाश्रम", नीतीश कुमार की जदयू ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 30, 2024 09:39 AM

नीतीश कुमार की जदयू ने घोषणा की कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी तो राजद अध्यक्ष लालू यादव जैसे नेताओं की "अवैध कमाई" और जमीन को जब्त करने के लिए कानून लाया जाएगा।