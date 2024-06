Lok Sabha Election Results 2024: "नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का नैतिक अधिकार खो दिया है, प्रधानमंत्री पद से दें इस्तीफा", पी चिदंबरम का बेहद तीखा हमला

Highlights चिदंबरम ने लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का अपना अधिकार खो दिया है उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को फौरन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का अपना अधिकार खो दिया है और उन्हें फौरन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार चिदंबरम ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि की चुनौतियों से नहीं निपट सकती है।

2024 के लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों की गिनती के बाद बीजेपी 272 बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरा कार्यकाल हासिल कर लिया है, लेकिन भाजपा को अपने गठबंधन में अन्य दलों मसलन जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर निर्भर रहना होगा।

चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किये पोस्ट में कहा, "संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम परंपराओं में अपनी पार्टी को हार की ओर ले जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व से हट जाना चाहिए। भाजपा द्वारा जीती गई 240 सीटें उस पार्टी के लिए एक करारी हार है, जो 303 सीटों के साथ चुनाव में उतरी थी और अपने लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा था। नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का अपना अधिकार खो दिया है।"

