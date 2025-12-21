लोहा नगर परिषद चुनावः गजानन सूर्यवंशी, पत्नी गोदावरी, भाई सचिन, भाभी सुप्रिया, बहनोई युवराज वाघमारे और भतीजे की पत्नी रीना व्यावहारे की हार, भाजपा को झटका
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 21, 2025 20:29 IST2025-12-21T20:28:31+5:302025-12-21T20:29:31+5:30
Loha Nagar Parishad Elections: गजानन सूर्यवंशी, उनकी पत्नी गोदावरी सूर्यवंशी, भाई सचिन सूर्यवंशी, भाभी सुप्रिया सूर्यवंशी, बहनोई युवराज वाघमारे और भतीजे की पत्नी रीना व्यावहारे चुनाव हार गए।
छत्रपति संभाजीनगरः महाराष्ट्र के नांदेड़ में लोहा नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘परिवारवादी रणनीति’ नाकाम हो गई क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार गजानन सूर्यवंशी और उनके पांच संबंधी हार गए। लोहा नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने जीत हासिल की, जिसके उम्मीदवार का नाम संयोगवश शरद पवार है।
दो चरणों में हुए 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों के चुनावों के लिए मतगणना रविवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया कि गजानन सूर्यवंशी, उनकी पत्नी गोदावरी सूर्यवंशी, भाई सचिन सूर्यवंशी, भाभी सुप्रिया सूर्यवंशी, बहनोई युवराज वाघमारे और भतीजे की पत्नी रीना व्यावहारे चुनाव हार गए।
संयोगवश, विपक्षी महाविकास अघाडी ने इस संबंध में भाजपा पर ‘वंशवादी राजनीति’ का आरोप लगाया था। नांदेड़ जिले में लोहा, कंधार, देगलूर और उमरी में राकांपा विजयी रही जबकि भाजपा ने कुंडलवाड़ी, मुदखेड़ और भोकर में जीत हासिल की। अधिकारियों ने बताया कि शिवसेना और मराठवाड़ा जनहित पार्टी दो-दो स्थानों पर विजयी रहीं।
जबकि शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (उबाठा) और कांग्रेस एक-एक स्थान पर विजयी रहीं। उन्होंने कहा कि जिले में जिन नगर परिषद सीट पर चुनाव हुए, उनमें से शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शरदचंद्र पवार) किसी भी सीट पर जीत हासिल करने में विफल रही।