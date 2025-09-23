Emergency Numbers in India: भारत में आपातकालीन फ़ोन नंबरों की पूरी सूची, आपको जानना चाहिए, देखिए लिस्ट

Highlights भारत में कई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हैं जो अधिकांश आपातकालीन स्थितियों में मदद करते हैं। ऐसे समय में, सही नंबर पर कॉल करना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। हमारा मानना ​​है कि आपकी भलाई सर्वोपरि है।

नई दिल्लीः आपात स्थितियां कभी भी किसी के साथ हो सकती है और सभी को फोन नंबर याद रखना चाहिए या नोट बुक या मोबाइल में सेव करके रखना चाहिए। आग लगना, दुर्घटना, अपराध या चिकित्सा समस्या हो सकती है। हमारा मानना ​​है कि आपकी भलाई सर्वोपरि है। किसी भी आपात स्थिति में, कृपया निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करने में संकोच न करें।ऐसी परिस्थितियों में हर किसी को तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में, सही नंबर पर कॉल करना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। भारत में कई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हैं जो अधिकांश आपातकालीन स्थितियों में मदद करते हैं।

आपातकालीन नंबर-

पुलिसः 100

अग्निशमनः 101

एम्बुलेंसः 102

पर्यटक हेल्पलाइनः 1363

सड़क दुर्घटनाः 1073

आपदा प्रबंधनः 108

हवाई दुर्घटनाः 1071

संकट में महिलाएंः 1091।

कुछ 24/7 उपलब्ध हैं और आपको सीधे पुलिस, एम्बुलेंस, आपदा प्रतिक्रिया और बाल या महिला सुरक्षा इकाइयों से जोड़ सकते हैं। सभी नागरिकों, चाहे वे बूढ़े हों या जवान, को ये नंबर अपने फ़ोन में सुरक्षित रखने चाहिए और उन्हें ऐसी जगह नोट कर लेना चाहिए जहाँ वे घर पर उन्हें देख सकें। हो सकता है आप इनका अक्सर इस्तेमाल न करते हों।

भारत में सबसे उपयोगी आपातकालीन नंबरों का संकलन निम्नलिखित है:

1. यूनिवर्सल इमरजेंसी हेल्पलाइन: 112 सभी आपात स्थितियों के लिए एक नंबर पुलिस, अग्निशमन या एम्बुलेंस। किसी भी फ़ोन से तुरंत मदद के लिए 112 डायल करें। यह आपको नज़दीकी आपातकालीन सेवा से जोड़ता है। आप 112 इंडिया ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप आपकी लोकेशन आस-पास की पुलिस और आपातकालीन सेवा प्रदाताओं को भेजता है।

2. पुलिस हेल्पलाइन: 100 किसी अपराध, चोरी या किसी भी खतरे की सूचना देने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। यह आपको त्वरित कार्रवाई के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन से जोड़ता है। अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं या किसी को मुसीबत में देखते हैं, तो इसका इस्तेमाल करें। यह सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद हेल्पलाइनों में से एक है।

3. एम्बुलेंस सेवाएँ: 102 या 108 चिकित्सा आपात स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 102 डायल करें। गर्भवती महिलाएँ और बीमार बच्चे भी इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य चिकित्सा सहायता, दुर्घटना या गंभीर चोटों के लिए 108 डायल करें। यह अस्पतालों और आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया इकाइयों से जुड़ता है।

4. अग्निशमन विभाग: 101 आग, विस्फोट या गैस रिसाव की स्थिति में, 101 पर कॉल करें। अपना पूरा पता स्पष्ट रूप से बताएँ, ताकि मदद आप तक जल्दी पहुँच सके। यह नंबर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में उपलब्ध है। यदि 101 काम नहीं कर रहा है, तो आप 112 पर भी कॉल कर सकते हैं।

5. महिलाओं, बच्चों और आपदाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन महिला हेल्पलाइन:

1091 खतरे में या उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं के लिए।

बाल हेल्पलाइन: 1098 बाल दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने या ज़रूरतमंद बच्चों की मदद के लिए।

आपदा प्रबंधन: 1078 बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए।

रेलवे हेल्पलाइन: 139 रेल यात्रा के दौरान सहायता के लिए।

साइबर अपराध: 1930 ऑनलाइन धोखाधड़ी, घोटाले या हैकिंग की रिपोर्ट करने के लिए।

