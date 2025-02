Line of Control in Jammu sector: नियंत्रण रेखा के पास आईईडी विस्फोट में घायल 3 सैन्यकर्मियों में से 2 शहीद, एक गंभीर घायल

Highlights Line of Control in Jammu sector: माना जा रहा है कि इसे आतंकवादियों ने लगाया था। Line of Control in Jammu sector: इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) में विस्फोट हुआ। Line of Control in Jammu sector: विस्फोट के तुरंत बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई।

Line of Control in Jammu sector: जम्मू के निकट अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास मंगलवार को हुए शक्तिशाली विस्फोट में सेना के तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बीच खबर है कि जम्मू सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास विस्फोट में घायल हुए तीन सैन्यकर्मियों में से दो शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि भट्टल इलाके में जवान गश्त कर रहे थे, तभी शक्तिशाली विस्फोट हुआ। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) में विस्फोट हुआ।

Three Army personnel critically injured in explosion near Line of Control in Jammu sector: Official sources — Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2025

जम्मू के निकट अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास मंगलवार को एक ‘इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस’ (आईईडी) विस्फोट में सेना के कैप्टन समेत दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए और एक जवान घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि इस आईईडी को आतंकवादियों द्वारा लगाया गया था।

सेना ने विस्फोट में जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है और कहा, ‘‘हमारे जवानों ने क्षेत्र को घेर लिया है और तलाश अभियान जारी है।’’ अधिकारियों ने कहा कि जवान भट्टल इलाके में गश्त कर रहे थे तभी अपराह्न तीन बजकर 50 मिनट पर एक अग्रिम चौकी के पास शक्तिशाली विस्फोट हुआ और वे इसकी चपेट में आ गए।

उन्होंने बताया कि घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक कैप्टन समेत दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य घायल जवान की हालत ‘‘खतरे से बाहर’’ है। सेना की जम्मू स्थित ‘व्हाइट नाइट कोर’ इकाई ने दोनों जवानों के बलिदान को सलाम किया।

इसने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘अखनूर सेक्टर के लालेली में बाड़ पर गश्त के दौरान ‘इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस’ धमाके की सूचना मिली, जिसमें दो जवान शहीद हो गए। हमारे जवानों ने इलाके को घेर लिया और तलाश अभियान जारी है।’’ इसने कहा, ‘‘व्हाइट नाइट कॉर्प्स दो वीर जवानों के बलिदान को सलाम करता है और श्रद्धांजलि देता है।’’ अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

