ओडिशा: करीब 9 मिनट तक राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन के दौरान बिजली रही गुल, भाजपा ने कहा- सीएम पटनायक मांगे माफी

By भाषा | Published: May 7, 2023 07:45 AM

इस मामले में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा है कि ‘‘यह पूरे राज्य के लिए शर्म की बात है। राज्य सरकार दावा करती है कि ओडिशा बिजली अधिशेष राज्य हैं लेकिन वह उस स्थान पर बिजली उपलब्ध नहीं करा सकी जहां देश की प्रथम नागरिक मौजूद थीं। हम मुख्यमंत्री से माफी की मांग करते हैं।’’

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो