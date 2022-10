Light Combat Helicopter: 10 स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर को कल सेना में शामिल होगा, रात को हमला करने और आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता, जानें और खासियत

Highlights ‘स्टील्थ’ (राडार से बचने की) विशेषता, बख्तर सुरक्षा प्रणाली, रात को हमला करने और आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता है। एलसीएच को सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने विकसित किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है।

नई दिल्लीः भारतीय वायुसेना (आईएएफ) सोमवार को देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। इससे वायुसेना की ताकत में और वृद्धि होगी क्योंकि यह बहुपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है।

