LIC की ये स्कॉलरशिप 12वीं पास छात्रों के लिए बेस्ट, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे करें आवेदन

LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना की सुविधा दी है। छात्र और छात्राएं इस स्कीम के जरिए हायर एजुकेशन की पढ़ाई बिना वित्तीय चिंता के कर सकती है। यह योजना मेधावी EWS छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिससे उन्हें शैक्षणिक उन्नति और भविष्य में रोज़गार के बेहतर अवसर मिलते हैं।

स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति क्या है?

एलआईसी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मेधावी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। यह छात्रवृत्ति भारत भर के सरकारी या निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से संबद्ध केंद्रों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को भी सहायता प्रदान करती है। यह योजना दो प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करती है: सामान्य छात्रवृत्ति और बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति, जो शैक्षिक अंतराल को पाटने और भविष्य में कैरियर के अवसरों के द्वार खोलने में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

योजना के मुख्य बिंदु

यह योजना दो श्रेणियों में छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है:

1- सामान्य छात्रवृत्ति : यह उन छात्रों के लिए है जो 12वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई कर रहे हैं।

2- बालिका विशेष छात्रवृत्ति: यह उन छात्राओं के लिए है जो 10वीं कक्षा के बाद अपनी आगे की शिक्षा (जैसे 10+2, डिप्लोमा) जारी रखना चाहती हैं।

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार ने पिछली अंतिम परीक्षा (जैसे 10वीं या 12वीं) में कम से कम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो।

पारिवारिक आय: छात्र के माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अधिवास: छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए।

दाखिला: छात्र ने सरकारी या निजी कॉलेज/विश्वविद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में नियमित रूप से दाखिला लिया हो। यह योजना स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और आईटीआई (ITI) के छात्रों के लिए उपलब्ध है।

बेनिफिट

सामान्य छात्रवृत्ति: चयनित छात्रों को प्रति वर्ष ₹20,000 की राशि तीन किस्तों में (₹10,000 की दो किस्त) प्रदान की जाती है।

बालिका विशेष छात्रवृत्ति: 10वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही पात्र छात्राओं को प्रति वर्ष ₹15,000 की राशि दो किस्तों में (₹7,500 की दो किस्त) दी जाती है। यह राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में NEFT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।



